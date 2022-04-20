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Италия готова остановить платежи за российский газ, если ЕС обнаружит нарушение санкций, - Bloomberg

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Среда 20 апреля 2022 07:23
Италия готова остановить платежи за российский газ, если ЕС обнаружит нарушение санкций, - Bloomberg Фото: Италия готова приостановить платежи за российский газ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Италия откажется выполнять новые условия оплаты за российский газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это станет нарушением санкций, введенных из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В ходе предварительной оценки ЕС обнаружил, что условия платежей Кремля, согласно которому "Газпром" должен получать оплату в рублях, были явным нарушением санкций блока.

Как рассказывают источники, знакомые с данным вопросом, итальянское правительство ожидает завершения Брюсселем своего юридического анализа и конечного вердикта, прежде чем Рим предпримет какие-либо действия.

Так, представитель итальянского правительства заявил, что они приветствуют текущую работу комиссии по этому вопросу, но не будут вдаваться в подробности, поскольку оценка все еще является предварительной.

Напомним, ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что не видит угроз в случае прекращения поставок российского газа.

Также мы писали о том, что Италия подписала соглашение с Алжиром об увеличении поставок газа, чтобы снизить зависимость от России.

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