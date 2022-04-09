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Италия увеличит закупки газа в Алжире для отказа от российского топлива

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Рим, Суббота 09 апреля 2022 16:12
Италия увеличит закупки газа в Алжире для отказа от российского топлива Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир в понедельник, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа. Рим активизирует усилия по использованию альтернативных потоков после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Драги поедет с делегацией, в которую, как ожидается, войдут глава итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр энергетического перехода Роберто Чинголани, сообщил источник в правительстве.

Италия, которая получает около 40% своего импорта газа из России, изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения по мере эскалации войны России против Украины.

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию, а по трубопроводу Transmed алжирский газ доставляется к итальянским берегам с 1983 года. Его суточная мощность составляет более 110 млн кубометров, но в настоящее время транспортируется менее 60 млн кубометров.

Рост внутреннего потребления, недостаток инвестиций и политическая нестабильность, в том числе закрытие трубопровода в Испанию из-за спора с Марокко, ограничивают алжирский экспорт.

Но в прошлом году итальянский импорт вырос на 76% до 21,2 млрд кубометров- 29% от общего объема потоков. Рим заявил, что надеется получить еще 9 млрд кубометров газа из этой североафриканской страны.

"Драги подпишет институциональное соглашение между странами, а затем Eni и Sonatrach завершат технические аспекты", - сказал источник.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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