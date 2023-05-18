Італія допоможе тренувати українських військових

Українські новобранці зможуть пройти підготовку у школах і на військових об'єктах в Італії. Країна також буде учасником навчальних програм ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині.

За словами міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, його країна шукає можливості участі в європейській ініціативі з підготовки українських солдатів "з направленням штабного персоналу в командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також може запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які будуть проводитися, однак, в школах і на військових об'єктах на нашій національній території".

"Національний внесок в ініціативи, що реалізуються Європейським Союзом, передбачає, починаючи з 2023 року, участь у новій місії військової допомоги Україні, спрямованій на підтримку українських збройних сил шляхом проведення навчально-тренувальних заходів і зростання їх потенціалу, операцій, що проводяться розподіленим чином на території різних країн-членів Союзу", - заявив він.