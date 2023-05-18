Италия поможет тренировать украинских военных

Украинские новобранцы смогут пройти подготовку в школах и военных объектах в Италии. Страна также будет участником обучающих программ ЕС для Украины в Брюсселе, Польше и Германии.

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, его страна ищет возможности участия в европейской инициативе по подготовке украинских солдат с направлением штабного персонала в командование в Брюсселе, Польше и Германии, а также может предложить специализированные учебные модули, которые будут проводиться, однако, в школах и на военных объектах на нашей национальной территории.

"Национальный вклад в реализуемые Европейским Союзом инициативы предусматривает, начиная с 2023 года, участие в новой миссии военной помощи Украине, направленной на поддержку украинских вооруженных сил путем проведения учебно-тренировочных мероприятий и роста их потенциала, операций, проводимых распределенным образом на территории разных стран-членов Союза", - заявил он.