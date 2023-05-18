Италия поможет тренировать украинских военных

Украинские новобранцы смогут пройти подготовку в школах и военных объектах в Италии. Страна также будет участником обучающих программ ЕС для Украины в Брюсселе, Польше и Германии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, его страна ищет возможности участия в европейской инициативе по подготовке украинских солдат с направлением штабного персонала в командование в Брюсселе, Польше и Германии, а также может предложить специализированные учебные модули, которые будут проводиться, однако, в школах и на военных объектах на нашей национальной территории.
"Национальный вклад в реализуемые Европейским Союзом инициативы предусматривает, начиная с 2023 года, участие в новой миссии военной помощи Украине, направленной на поддержку украинских вооруженных сил путем проведения учебно-тренировочных мероприятий и роста их потенциала, операций, проводимых распределенным образом на территории разных стран-членов Союза", - заявил он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Британия приступит к обучению украинских пилотов на военных самолетах. Желательным истребителем для ВСУ является F16.
Также в 2023 году вооруженные силы Королевства Норвегия планируют провести тренировки для 3200 украинских военных – как у себя в стране, так и за рубежом.
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