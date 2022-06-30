Італія постачатиме Україні важке озброєння, - Politico

Італія постачатиме в Україну важке озброєння, аналогічне тому, що вже надали Німеччина і Нідерланди. Точний список техніки поки тримається в секреті.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За його словами, Італія вирішила внести свій внесок у допомогу Україні. На питання, Чи означає Це, що Італія також відправить гаубиці Panzerhaubitze 2000 німецького виробництва, Рютте відповів, що нам ще належить побачити, чи будуть це Panzerhaubitze, але додав, що мова йде про постачання техніки, аналогічної тій, яку раніше Німеччина і Нідерланди вже відправляли в Україну.

Представник Міністерства оборони Італії відмовився коментувати можливу поставку гаубиць, заявивши, що в його країні список поставок для України засекречений.