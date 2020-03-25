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В Италии замедлился рост смертности от COVID-19

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 20:46
В Италии замедлился рост смертности от COVID-19
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

В Италии в настоящее время коронавирус диагностирован у 57 тыс. 521 человека

За последние сутки в Италии зафиксировали 683 летальных случая и 3 тыс. 491 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere.it

Так, рост смертности немного замедлился по сравнению с вчерашним днем, когда власти сообщили о 743 умерших.

Также в Италии от коронавируса вылечились 9 тыс. 362 пациента, что на 1 036 больше, чем днем ранее.

Отметим, что в настоящее время коронавирус диагностирован у 57 тыс. 521 человека. Общее количество зараженных, включая умерших и выздоровевших, достигло 74 тыс. 386 человек.

Напомним, в Италии число умерших за последние сутки от коронавируса составило 743 человека. Данные агентства гражданской защиты показали, что, хотя число новых случаев смерти возросло по сравнению с предыдущими показателями, уровень заражения был немного ниже.

Как сообщало РБК-Украина, в Италии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

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