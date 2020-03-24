В Италии за сутки из-за коронавируса умерли более 700 человек

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За сутки от вируса умерли 743 человека

В Италии число умерших за последние сутки от коронавируса составило 743 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Данные агентства гражданской защиты показали, что, хотя число новых случаев смерти возросло по сравнению с предыдущими показателями, уровень заражения был немного ниже.

По состоянию на вторник, 24 марта, было подтверждено 3612 новых случаев по сравнению с 3780 вчерашними.

В настоящее время в стране подтверждено более 69 тысяч случаев заражения с момента вспышки, начавшейся чуть более месяца назад. Эта цифра включает 6 820 умерших пациентов и 8 326 пациентов, которые выздоровели, то есть в настоящее время насчитывается 54 030 активных случаев.

Напомним, в Италии ужесточили наказание за нарушение карантина. Так, были увеличены штрафы за нарушение карантина с 400 до почти 3000 евро.

Кроме того, в Италии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

Добавим, что в Италии объявили об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса.