В Італії уповільнилося зростання смертності від COVID-19

Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

В Італії в даний час коронавірус діагностовано у 57 тис. 521 людини

За останню добу в Італії зафіксували 683 летальних випадки і 3 тис. 491 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere.it

Так, зростання смертності трохи сповільнилося в порівнянні з вчорашнім днем, коли влада повідомила про 743 померлих.

Також в Італії від коронавірусу вилікувались 9 тис. 362 пацієнта, що на 1 036 більше, ніж днем раніше.

Відзначимо, що в даний час коронавірус діагностовано у 57 тис. 521 людини. Загальна кількість заражених, включаючи померлих і видужалих, досягла 74 тис. 386 осіб.

Нагадаємо, Італії число померлих за останню добу від коронавіруса склало 743 людини. Дані агентства цивільного захисту показали, що, хоча кількість нових випадків смерті зросла в порівнянні з попередніми показниками, рівень зараження був трохи нижче.

Як повідомляло РБК-Україна, в Італії виписали з лікарні першого пацієнта, у якого підтвердили інфекцію ще 21 лютого.