В Италии зафиксировали наибольший суточный прирост случаев COVID-19 с мая

В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая COVID-19 - такого не было с конца мая.

Об этом сообщает AP.

Почти треть зараженных приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За сутки в ней провели около 16,5 тысячи тестов на COVID-19.



По словам главы области Луки Дзайи, коронавирус выявили у жителей, которые недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.



"Отпуск - это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже несколько недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него", - сказал он.

Напомним, Италия объявила о чрезвычайном положении из-за пандемии в конце января.

Недавно в стране заявили, что продлят режим ЧП до конца октября, несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии.

Отметим, Италия была одной из первых европейский стран, в которую проник коронавирус.