В Італії зафіксували найбільший добовий приріст випадків COVID-19 з травня

В Італії на 38% зросло добове число випадків зараження на коронавірус. За минулу добу в країні зареєстрували 552 нових випадків COVID-19 - такого не було з кінця травня.

Про це повідомляє AP.

Майже третина інфікованих припадає на область Венето, яка стала одним з локальних епіцентрів коронавірусу в Італії. За добу в ній провели близько 16,5 тисячі тестів на COVID-19.



За словами голови області Луки Дзаї, коронавірус виявили у жителів, які нещодавно повернулися з Іспанії, Перу, Мальти, Хорватії та Греції.



"Відпустка - це ризик. Кожен повинен вирішити, куди він хоче поїхати у відпустку, але вірно і те, що ми вже декілька тижнів фіксуємо збільшення числа пацієнтів, які заразилися під час нього", - сказав він.

Нагадаємо, Італія оголосила про надзвичайний стан через пандемію в кінці січня.

Нещодавно в країні заявили, що продовжать режим НС до кінця жовтня, попри спад епідемії коронавірусу в Італії.

Зазначимо, Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус.