Италия продлит ЧП до конца октября

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Продление ЧП в Италии позволит принимать решение по сдерживанию пандемии без одобрения парламента

Правительство Италии планирует продлить чрезвычайное положение в стране до конца октября. Такое решение позволит утверждать меры по сдерживанию пандемии с помощью правительственных указов без одобрения парламента.

Об этом сообщает Politico.

"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте проинформирует сенаторов о намерениях правительства сегодня днем, а завтра он сделает то же самое в парламенте.

Напомним, Италия объявила о чрезвычайном положении из-за пандемии в конце января.

Кроме того, правительство Италии продлило карантин до конца июля.