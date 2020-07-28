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Италия продлит ЧП до конца октября

Вторник 28 июля 2020 16:51
Италия продлит ЧП до конца октября
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Продление ЧП в Италии позволит принимать решение по сдерживанию пандемии без одобрения парламента

Правительство Италии планирует продлить чрезвычайное положение в стране до конца октября. Такое решение позволит утверждать меры по сдерживанию пандемии с помощью правительственных указов без одобрения парламента.

Об этом сообщает Politico.

"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте проинформирует сенаторов о намерениях правительства сегодня днем, а завтра он сделает то же самое в парламенте.

Напомним, Италия объявила о чрезвычайном положении из-за пандемии в конце января.

Кроме того, правительство Италии продлило карантин до конца июля.

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