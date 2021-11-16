ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Италии задержали более сотни участников мафиозного синдиката

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 18:50
В Италии задержали более сотни участников мафиозного синдиката Фото: в Италии задержали более сотни участников мафиозного синдиката (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Италии правоохранители задержали более сотни человек, которые были членами мафии. В стране борются с большой группировкой "Ндрангета".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что спецоперации проводились в нескольких регионах страны:

  • Калабрии;
  • Тоскане;
  • Ломбардии.

Все задержанные были членами клана "Моле" группировки "Ндрангета".

Преступникам уже выдвинули подозрения в вымогательстве, незаконном хранении оружия, торговле, производстве и сбыту наркотиков, а также в мошенничестве.

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламоргезе одобрительно оценила проведение спецоперации правоохранителями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов