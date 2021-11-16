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В Італії затримали більше сотні учасників мафіозного синдикату

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Вівторок 16 листопада 2021 18:50
В Італії затримали більше сотні учасників мафіозного синдикату Фото: в Італії затримали більше сотні учасників мафіозного синдикату (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Італії правоохоронці затримали більше сотні людей, які були членами мафії. В країні борються з великим угрупування "Ндрангета".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зазначається, що спецоперації проводилися в декількох регіонах країни:

  • Калабрії;
  • Тоскані;
  • Ломбардії.

Усі затримані були членами клану "Моле" угрупування "Ндрангета".

Злочинцям вже висунули підозри у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі, виробництві та збуту наркотиків, а також у шахрайстві.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе схвально оцінила проведення спецоперації правоохоронцями.

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Італія
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