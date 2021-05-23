В Италии возросло количество погибших в результате обвала на канатной дороге

В Италии в результате аварии на канатной дороге погибли 13 человек. Еще двое детей получили серьезные ранения.
Об этом сообщает агентство ANSA.
"Окончательный баланс трагической аварии - 13 жертв и два тяжелораненых вертолета доставлены в Турин", - говорится в сообщении.
Все они погибли при падении кабины.
На месте до сих пор работают альпийские спасательные группы. Работу им усложняет то, что кабина упала в труднодоступной лесистой местности.
Что стало причиной трагедии - пока неизвестно. Подъемник начал работу в эти выходные после восьми месячного перерыва из-за пандемии.
Напомним, сегодня в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге из-за чего кабина с людьми упала на землю. Тогда сообщалось о девяти погибших.
Кроме того, 4 мая в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы.
Ранее сообщалось, что в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.