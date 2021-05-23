В Италии возросло количество погибших в результате обвала на канатной дороге

"Окончательный баланс трагической аварии - 13 жертв и два тяжелораненых вертолета доставлены в Турин", - говорится в сообщении.

Все они погибли при падении кабины.

На месте до сих пор работают альпийские спасательные группы. Работу им усложняет то, что кабина упала в труднодоступной лесистой местности.

Что стало причиной трагедии - пока неизвестно. Подъемник начал работу в эти выходные после восьми месячного перерыва из-за пандемии.