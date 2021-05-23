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В Италии возросло количество погибших в результате обвала на канатной дороге

Автор: РБК-Украина

В Италии в результате аварии на канатной дороге погибли 13 человек. Еще двое детей получили серьезные ранения.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Окончательный баланс трагической аварии - 13 жертв и два тяжелораненых вертолета доставлены в Турин", - говорится в сообщении.

Все они погибли при падении кабины.

На месте до сих пор работают альпийские спасательные группы. Работу им усложняет то, что кабина упала в труднодоступной лесистой местности.

Что стало причиной трагедии - пока неизвестно. Подъемник начал работу в эти выходные после восьми месячного перерыва из-за пандемии.

Напомним, сегодня в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге из-за чего кабина с людьми упала на землю. Тогда сообщалось о девяти погибших.

Кроме того, 4 мая в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы.

Ранее сообщалось, что в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.

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