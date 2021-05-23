В Италии оборвалась канатная дорога, есть жертвы
В Италии в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге из-за чего упала кабина, в которой находились люди. В результате инцидента погибли девять человек, также пострадали двое детей.
Об этом сообщает пресс-центр Пожарно-спасательной службы Италии в Twitter.
Инцидент произошел около 13:00. По предварительной информации, в кабине всего находились 11 человек.
По данным издания ANSA, двоих пострадавших детей в возрасте 5 и 9 лет доставили в больницу Турина. Их состояние оценивается как тяжелое.
Кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута, всего лишь за 300 метров до вершины Моттароне.
На месте аварии работают альпийские спасательно-спелеологические группы вместе с пожарной командой и карабинерами.
Напомним, 4 мая в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы.
Кроме того, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.
Ранее сообщалось, что в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.