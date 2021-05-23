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В Италии оборвалась канатная дорога, есть жертвы

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Стреза-Моттароне, Воскресенье 23 мая 2021 17:10
В Италии оборвалась канатная дорога, есть жертвы Фото: в Италии оборвалась канатная дорога (twitter.com/emergenzavvf)
Автор: РБК-Украина

В Италии в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге из-за чего упала кабина, в которой находились люди. В результате инцидента погибли девять человек, также пострадали двое детей.

Об этом сообщает пресс-центр Пожарно-спасательной службы Италии в Twitter.

Инцидент произошел около 13:00. По предварительной информации, в кабине всего находились 11 человек.

По данным издания ANSA, двоих пострадавших детей в возрасте 5 и 9 лет доставили в больницу Турина. Их состояние оценивается как тяжелое.

Кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута, всего лишь за 300 метров до вершины Моттароне.

На месте аварии работают альпийские спасательно-спелеологические группы вместе с пожарной командой и карабинерами.

Напомним, 4 мая в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы.

Кроме того, в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.

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