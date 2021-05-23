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В Італії зросла кількість загиблих в результаті обвалу на канатній дорозі

Автор: РБК-Україна

В Італії в результаті аварії на канатній дорозі загинули 13 людей. Ще двоє дітей отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє агентство ANSA.

"Остаточний баланс трагічної аварії - 13 жертв і два тяжкопоранених вертольоти доставлені в Турин", - йдеться в повідомленні.

Всі вони загинули при падінні кабіни.

На місці досі працюють альпійські рятувальні групи. Роботу їм ускладнює те, що кабіна впала у важкодоступній лісистій місцевості.

Що стало причиною трагедії-поки невідомо. Підйомник почав роботу в ці вихідні після восьми місячної перерви через пандемію.

Нагадаємо, сьогодні в Стреза-Моттароні обірвався трос на канатній дорозі через що кабіна з людьми впала на землю. Тоді повідомлялося про дев'ять загиблих.

Крім того, 4 травня у столиці Мексики обрушився метроміст з поїздом. В результаті події загинули 13 людей і близько 80 отримали поранення і травми.

Раніше повідомлялося, що в Італії впав автомобільний міст через зливу.

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