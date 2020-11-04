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В Италии ужесточили карантин и ввели комендантский час

Рим, Среда 04 ноября 2020 14:58
В Италии ужесточили карантин и ввели комендантский час
Фото: люди в масках (flickr.com/skime1)
Автор: РБК-Украина

Правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны. Новые ограничения начинают действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.

Об этом сообщает ANSA.

Так, жителям страны необходимо будет находиться в своих домах с 22:00 до 5:00.

Помимо этого, в Италии будут закрыты музеи и выставки, а старшие классы школ переведут на дистанционное обучение. Торговые центры не будут работать по выходным.

Провинции и регионы страны будут поделены на три зоны риска - низкого, среднего и высокого. В регионах с высоким и средним уровнем риска будут действовать дополнительные ограничения, в том числе на передвижение между ними.

Напомним, ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные ограничения, поскольку в стране растет количество зараженных COVID-19.

Кроме того, ранее во Флоренции прошли протесты против ужесточения карантина из-за коронавируса.

25 октября в Италии усилили карантинные ограничения после очередного антирекорда по коронавирусу. В частности, закрылись кинотеатры, театры, фитнес-центры, бассейны, горнолыжные курорты и концертные залы. Ресторанам и барам разрешено работать до 18:00.

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Новости Украины В мире ИталиякарантинКоронавирускомендантский час

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