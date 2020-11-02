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В Италии введут новые ограничения в связи с пандемией

Рим, Понедельник 02 ноября 2020 14:36
В Италии введут новые ограничения в связи с пандемией
Фото: Джузеппе Конте (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные карантинные ограничения, поскольку в стране растет количество зараженных COVID-19. В частности, власти Италии введут запрет на поездки в регионы, которые подвержены риску.

Об этом сообщает ANSA.

По словам премьера, новые ограничения будут приняты до среды, 4 ноября.

"За последние несколько недель рост случаев заражения COVID составил 150 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения, и ситуация в нашей стране ухудшается", - заявил Конте.

При этом он отметил, что Италия движется к четвертому сценарию, который означает "блокировку".

По словам Конте, в стране будут закрыты выставки и музеи. Школьники будут обучаться дистанционно.

При этом вдвое сократится количество людей, которым разрешено передвигаться в общественном транспорте.

Кроме того, заместитель министра труда Франческа Пуглиси заявила, что в пакет новых ограничений должен входить и комендантский час.

Напомним, ранее во Флоренции прошли протесты против ужесточения карантина из-за коронавируса.

25 октября правительство Италии усилило карантинные ограничения после очередного антирекорда по коронавирусу. В частности, закрылись кинотеатры, театры, фитнес-центры, бассейны, горнолыжные курорты и концертные залы. Ресторанам и барам разрешено работать до 18:00.

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