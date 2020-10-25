Закрытие баров, ресторанов и кинотеатров: Италия собирается ввести новые ограничения

Фото: флаг Италии (pixabay.com)

Правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом в стране. В частности, новые ограничения могут коснуться ресторанов, баров, бассейнов и кинотеатров.

Об этом пишет агентство Reuters.

На этой неделе ряд регионов страны ввели ночной комендантский час, и ожидается, что центральное правительство вскоре объявит о новых мерах.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что хочет избежать повторения полной локдауна, как было в начале 2020 года. При этом он заявил, что предстоящие недели будут очень трудными и нельзя "ослаблять бдительность".

Согласно новому проекту правительства, общественные тренажерные залы и плавательные бассейны могут закрыть в ближайшее время, а барам и ресторанам будет приказано закрыться с 18:00 вечера, в то время как людям будет рекомендовано не выезжать за пределы своих родных районов.

Напомним, по данным La Republica, в Италии за последние сутки заболело 19 143 человек, количество зараженных достигло 484 тысяч. Умер 91 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года. Правительства европейских стран ввели еще больше ограничений, чтобы обуздать болезнь, снова ускоряющуюся по всему континенту.