Во Флоренции прошли протесты против карантина, полиция задержала 20 участников

Фото: протесты во Флоренции (thelocal.it)

Во Флоренции прошел протест против ужесточения карантина по коронавирусу. Полиция задержала около 20 человек.

Об этом сообщает The Local.

Около 200 протестующих собрались в центре города и хотели пройти на площадь Пьяцца делла Синьорина. Но туда их не пустила полиция.

На улицах возле площади начались стычки протестующих с правоохранительными органами.

В ходе столкновений демонстранты бросали в полицию коктейли Молотова, бутылки, камни, опрокидывали мусорные баки и сломали камеры наблюдения.

Мэр города Дарио Нарделла осудил поведение людей в ночь на субботу.

"Это не выражение обиды или страданий. Это беспричинное насилие как самоцель", - написал Нарделла в Facebook.

Напомним, на этой неделе на акции протеста в целом вышли тысячи граждан. В Милане демонстранты устроили беспорядки в трамваях и подожгли мусорные баки. Также группа протестующих напала на правоохранителей. В ответ правоохранители применили против них слезоточивый газ. Подобные инциденты произошли в Турине и Неаполе.

В минувшее воскресенье правительство Италии усилило карантинные ограничения после очередного антирекорда по коронавирусу. В частности, были закрыты кинотеатры, театры, фитнес-центры, бассейны, горнолыжные курорты и концертные залы. Ресторанам и барам разрешено работать до 18:00.