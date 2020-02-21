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В Сингапуре почти 50 человек вылечили от коронавируса

Новости » Общество     21.02.2020 - 15:55
В Сингапуре почти 50 человек вылечили от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com)

Из больницы были выписаны десять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что общее число выздоровевших от коронавируса пациентов составило 47 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По последним данным, из больниц были выписаны десять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус.

"Еще десять человек, у которых была инфекция COVID-19, выписаны сегодня из больницы. Всего 47 (пациентов - ред.) вылечились от инфекции и выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Всего в стране было зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, 19 февраля в Сингапуре подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. Все три новые случая заражения, по информации Министерства здравоохранения Сингапура, произошли при передаче вируса от человека к человеку.

Кроме того, по состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 - летальные. Сообщается, что выздоровели уже 16 415 человек. При этом коронавирус зафиксирован в 27 странах за пределами Китая.

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