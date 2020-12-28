В Италии из-за шторма "Белла" погиб пожарный

Фото: шторм в Италии (ansa.it)

В понедельник Италию накрыл шторм "Белла", который на днях прокатился Британией, Францией и другими европейскими странами. Возле города Сассари на Сардинии из-за последствий непогоды погиб пожарный.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Пожарного ударило током, когда он пытался отремонтировать разрыв кабеля. Сильные снегопады также накрыли Милан, Турин и Геную. В Милане женщина пострадала от падения фонарного столба, а в Риме мужчина попал в больницу из-за поваленного дерева.

Гололед, сильные ветры и снежные бури нарушили движение транспорта на автомагистралях между Лигурией и Пьемонтом, а в Валь д'Аосте существовал риск схода лавин. Кроме того, между островами Эльба и Капрая было прервано паромное сообщение.

В ряде регионов страны объявили оранжевый и желтый уровни опасности.

Напомним, вчера шторм "Белла" обрушился на Британию. Порывы ветра до 170 км/час повлекли падение деревьев и обесточивание домов. На юге Англии из-за затопленных железных дорог задерживались поезда.

Как писало РБК-Украина, после Британии шторм "Белла" пошел на территорию Франции и Бельгии. Шторм принес мощный ветер и сильный снег.