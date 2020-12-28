В Італії через шторм "Белла" загинув пожежник

Фото: шторм в Італії (ansa.it)

У понеділок Італію накрив шторм "Белла", який днями прокотився Британією, Францією та іншими європейськими країнами. Біля міста Сассарі на Сардинії через наслідки негоди загинув пожежник.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Пожежника вдарило струмом, коли він намагався поремонтувати розрив кабелю. Сильні снігопади також накрили Мілан, Турин та Геную. В Мілані жінка постраждала від падіння ліхтарного стовпа, а в Римі чоловік потрапив до лікарні через повалене дерево.

Ожеледь, сильні вітри та снігові бурі порушили рух транспорту на автомагістралях між Лігурією та П'ємонтом, а у Валь д'Аості існував ризик сходження лавин. Крім того, між островами Ельба та Капрая було перервано паромне сполучення.

В ряді регіонів країни оголосили помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.

Нагадаємо, вчора шторм "Белла" обрушився на Британію. Пориви вітру до 170 км/годину спричинили повалення дерев та знеструмлення будинків. На півдні Англії через затоплені залізниці затримувалися потяги.

Як писало РБК-Україна, після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції та Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.