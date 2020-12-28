ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шторм "Белла" оставил без света тысячи людей во Франции и Британии

Понедельник 28 декабря 2020 14:08
Шторм "Белла" оставил без света тысячи людей во Франции и Британии
Фото: непогода (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

По севере Франции и юге Великобритании прошелся сильный шторм "Белла", который вызвал сильные дожди и мощный ветер. Он нарушил авиаперевозки и оставил тысячи домов без света.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, Бретань и Нормандия на севере и западе Франции были первыми регионами, которые пострадали от непогоды. Энергетическая компания Enedis сообщила, что 18 тысяч домохозяйств там остались без света.

Кроме того, без электричества остались около 34 тысяч семей на востоке и в центре Франции.

Известно, что из-за шторма более трети рейсов из главного аэропорта Франции имени Шарля де Голля задерживались в среднем на 50 минут.

Во Франции метеорологическая служба предупредила о шкальном ветре и высоких волнах на побережье Атлантического океана. Порывы со скоростью до 145 километров в час были измерены на вершине Эйфелевой башни.

В воскресенье шторм "Белла" поразил Британию. По всей стране действовали более 100 предупреждений о наводнениях. В части Нортгемптоншира и Бедфордширу на востоке Англии были затоплены дома. Около 20 тысяч семей в Уэльсе остались без света.

Напомним, ранее сообщалось, что шторм "Белла" достиг берегов Франции и Бельгии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия шторм

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь