ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Италии в результате взрыва на автозаправке погибли два человека

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 18:14
В Италии в результате взрыва на автозаправке погибли два человека
Фото: место происшествия (twitter.com/Rietilife)

Среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица

В Италии в коммуне Риете в результате взрыва на автозаправке погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итальянский телеканал RAI.

Сообщается, что в результате взрыва погибли пожарный и прохожий. Также среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица. Раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами.

По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Бензовоз взорвался в момент, когда пожарные боролись с огнем.

Напомним, в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно ночью 16 ноября взорвалась цистерна. В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.

Также в Италии произошел масштабный пожар в порту, в результате сгорели несколько сотен автомобилей. Отмечено, что вследствие пожара сгорели автомобили марки Maserati. Пожар также захватил грузовые и легковые автомобили, стоящие рядом.

Как сообщается, был затоплен порт Савоны, включая два терминала, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока. Морская вода привела к короткому замыканию, а потом, попав в аккумуляторы автомобилей, произошла серия взрывов.

В Киевской области произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший В Сумской области в многоквартирном доме произошел взрыв, двое пострадавших
Новости Украины ИталиязаправкаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь