В Италии в результате взрыва на автозаправке погибли два человека

Фото: место происшествия (twitter.com/Rietilife)

Среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица

В Италии в коммуне Риете в результате взрыва на автозаправке погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итальянский телеканал RAI.

Сообщается, что в результате взрыва погибли пожарный и прохожий. Также среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица. Раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами.

По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Бензовоз взорвался в момент, когда пожарные боролись с огнем.

Напомним, в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно ночью 16 ноября взорвалась цистерна. В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.

Также в Италии произошел масштабный пожар в порту, в результате сгорели несколько сотен автомобилей. Отмечено, что вследствие пожара сгорели автомобили марки Maserati. Пожар также захватил грузовые и легковые автомобили, стоящие рядом.

Как сообщается, был затоплен порт Савоны, включая два терминала, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока. Морская вода привела к короткому замыканию, а потом, попав в аккумуляторы автомобилей, произошла серия взрывов.