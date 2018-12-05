В Італії в результаті вибуху на автозаправці загинули дві людини

Фото: місце події (twitter.com/Rietilife)

Серед постраждалих сім пожежних, деякі з них отримали опіки обличчя

В Італії в комуні Риете в результаті вибуху на автозаправці загинули щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на італійський телеканал RAI.

Повідомляється, що в результаті вибуху загинули пожежний і перехожий. Також серед постраждалих сім пожежних, деякі з них отримали опіки обличчя. Поранені направлені в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами.

За попередніми даними, причиною пожежі і вибуху став бензовоз, який загорівся. Вибухнув бензовоз в момент, коли пожежники боролися з вогнем.

Нагадаємо, в залізничному тунелі між Неаполем і Салерно вночі 16 листопада вибухнула цистерна. В результаті пожежі постраждали п'ятеро ремонтників. Стан одного з них вкрай важкий.

Також в Італії сталася масштабна пожежа в порту, в результаті згоріли кілька сотень автомобілів. Відзначено, що внаслідок пожежі згоріли автомобілі марки Maserati. Пожежа також захопив вантажні та легкові автомобілі, що стоять поруч.

Як повідомляється, був затоплений порт Савоні, включаючи два термінали, де знаходилися автомобілі для експорту в країни Близького Сходу. Морська вода призвела до короткого замикання, а потім, потрапивши в акумулятори автомобілів, сталася серія вибухів.