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В Италии в железнодорожном туннеле взорвалась цистерна, пятеро пострадавших

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 13:19
В Италии в железнодорожном туннеле взорвалась цистерна, пятеро пострадавших
Фото: взрыв в туннеле (ansa.it)

В туннеле проводились профилактические работы

В железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно ночью 16 ноября взорвалась цистерна, в результате чего пятеро рабочих получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Ночью в туннеле проводились профилактические работы. В результате взрыва также загорелся автомобиль рабочих.

В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.

На данный момент движение по туннелю приостановили. Временно рейсы будут осуществляться по альтернативному маршруту.

Напомним, 14 ноября в Милане из-за сбоев электросистемы в метро внезапно остановился поезд. В результате резкой остановки пострадали 14 человек. Среди пострадавших пассажиров - двое детей 8 и 10 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Италии ввели чрезвычайное положение из-за непогоды. В частности, режим чрезвычайного положения ввели в Калабрии, Эмилии-Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскане, Венето и Трентино - Альто-Адидже.

Количество погибших в результате наводнений в Италии увеличилось до 30 человек.

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