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В Италии произошел масштабный пожар в порту

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 04:57
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сгорели автомобили Maserati

В Италии произошел масштабный пожар  в порту, в результате сгорели несколько сотен автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Как сообщается, был затоплен порт Савоны, включая два терминала, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока. Морская вода привела к короткому замыканию, а потом, попав в аккумуляторы автомобилей, произошла серия взрывов.

Отмечено, что вследствие пожара сгорели автомобили марки Maserati. Пожар также захватил грузовые и легковые автомобили, стоящие рядом.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе Тоскана на севере Италии 24 сентября вспыхнул огромный лесной пожар, в результате чего были эвакуированы около 500 человек.

Так, пожар вспыхнул недалеко от города Пиза и быстро распространился из-за сильного ветра. По состоянию на утро вторника огнем было охвачено около 600 гектаров.

Как писало РБК-Украина, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставила людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. 

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