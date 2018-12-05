В Италии произошел взрыв на автомобильной заправке, пострадали 12 человек

Фото: место происшествия (twitter.com/Rietilife)

Раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами

В среду, 5 декабря, в коммуне Риете (Италия) произошел взрыв на автомобильной заправке, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на итальянский телеканал RAI.

Как сообщается, среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица. Раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами.

Часть улиц временно перекрыты. По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Бензовоз взорвался в момент, когда пожарные боролись с огнем.

Отметим, ранее в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно ночью 16 ноября взорвалась цистерна, в результате чего пятеро рабочих получили травмы. В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.

Также в Италии произошел масштабный пожар в порту, в результате сгорели несколько сотен автомобилей. Отмечено, что вследствие пожара сгорели автомобили марки Maserati. Пожар также захватил грузовые и легковые автомобили, стоящие рядом.