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В Италии произошел взрыв на автомобильной заправке, пострадали 12 человек

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 17:50
В Италии произошел взрыв на автомобильной заправке, пострадали 12 человек
Фото: место происшествия (twitter.com/Rietilife)

Раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами

В среду, 5 декабря, в коммуне Риете (Италия) произошел взрыв на автомобильной заправке, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на итальянский телеканал RAI.

Как сообщается, среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица. Раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами.

Часть улиц временно перекрыты. По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Бензовоз взорвался в момент, когда пожарные боролись с огнем.

Отметим, ранее в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно ночью 16 ноября взорвалась цистерна, в результате чего пятеро рабочих получили травмы. В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.

Также в Италии произошел масштабный пожар в порту, в результате сгорели несколько сотен автомобилей. Отмечено, что вследствие пожара сгорели автомобили марки Maserati. Пожар также захватил грузовые и легковые автомобили, стоящие рядом.

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