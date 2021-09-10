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В Италии в результате торнадо погибли два человека, еще девять получили ранения

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Италия, Пятница 10 сентября 2021 22:01
В Италии в результате торнадо погибли два человека, еще девять получили ранения Фото: в Италии в результате торнадо погибли два человека, еще девять получили ранения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По меньшей мере два человека погибли в Италии в результате торнадо. Последствия стихии пока оцениваются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

Ураган обрушился на остров Пантеллерия около 19:30 по местному времени. В результате стихии погибли два человека, еще девять получили ранения. Вихрь разбил по меньшей мере десять автомобилей, однако больше всего пострадал район Кампобелло.

По словам мэра Винченцо Кампо, убытки в результате стихии и в дальнейшем оцениваются. Сейчас известно, что четверо из пострадавших получили тяжелые ранения.

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