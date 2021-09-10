В Італії внаслідок торнадо загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення

Щонайменше двоє людей загинули в Італії внаслідок торнадо. Наслідки стихії поки що оцінюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на la Repubblica .

Ураган обрушився на острів Пантеллерія близько о 19:30 за місцевим часом. Внаслідок стихії загинули двоє осіб, ще дев’ятеро отримали поранення. Вихор побив щонайменше десять автомобілів, однак найбільше постраждав район Кампобелло.

Circa una ora fa, una tromba d’aria a #Pantelleria ha colpito diverse autovetture e provocato due morti e quattro feriti gravi. pic.twitter.com/NNWe2S2Hec — Mari Di Giorgi (@mapdig) September 10, 2021

За словами мера Вінченцо Кампо, збитки внаслідок стихії й надалі оцінюються. Наразі відомо, що четверо з постраждалих отримали важкі поранення.