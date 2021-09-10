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В Італії внаслідок торнадо загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення

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Італія, П'ятниця 10 вересня 2021 22:01
В Італії внаслідок торнадо загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення Фото: в Італії внаслідок торнадо загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щонайменше двоє людей загинули в Італії внаслідок торнадо. Наслідки стихії поки що оцінюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на la Repubblica.

Ураган обрушився на острів Пантеллерія близько о 19:30 за місцевим часом. Внаслідок стихії загинули двоє осіб, ще дев’ятеро отримали поранення. Вихор побив щонайменше десять автомобілів, однак найбільше постраждав район Кампобелло.

За словами мера Вінченцо Кампо, збитки внаслідок стихії й надалі оцінюються. Наразі відомо, що четверо з постраждалих отримали важкі поранення.

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