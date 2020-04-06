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В Италии резко сократилось число новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 20:06
В Италии резко сократилось число новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

За последние сутки от коронавируса умерли 636 пациентов

В Италии за сутки коронавирусной инфекцией заразились 3 599 человек, что является наименьшим суточным показателем новых заражений с 17 марта. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.

В минувшие три недели ежедневно регистрировали от 4 050 до 6557 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего по состоянию на 6 апреля зарегистрировано 132 547 случая заражения.

В свою очередь, число летальных случаев увеличилось до 16 523. За последние сутки от коронавируса умерли 636 пациентов с COVID-19, что на 111 человек больше, чем 5 апреля.

От коронавируса вылечились 22 837 пациентов, что на 1 022 больше, чем днем ранее.

Напомним, в Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Врачи поехали в Италию на 14 дней. После возвращения они будут помещены на обсервацию.

Кроме того, потери туристического сектора Италии от пандемии коронавируса могут достигнуть порядка 120 млрд евро к концу 2020 года. Отмечается, что в период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов.

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