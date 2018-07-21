В Италии раскритиковали главу МВД, который заявил о "праве РФ" на аннексию Крыма

По словам Фассино, Сальвини заставляет Италию ссориться с Украиной

Член дирекции Демократической партии, которая выступает в оппозиции к популистскому правительству Италии, Пьеро Фассино раскритиковал главу итальянского МВД Маттео Сальвини за его скандальные заявления о "законности" аннексии Крыма и о Революции достоинства. Об этом сообщает ресурс Diario del Web.

По словам Фассино, министр МВД заставляет страну ссориться с Украиной.

"Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кому-то следует напомнить ему, что "много врагов и много чести" привели Италию к катастрофе", - подчеркнул политик.

Напомним, как писало РБК-Украина, Сальвини заявил, что РФ якобы имела право аннексировать Крым на основании "референдума". Кстати, в ходе саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин признал, что референдум провела именно российская сторона.

Добавим, что министр МВД Италии выступает за снятие санкций против России, которые, по его мнению, являются неэффективными и только наносят вред итальянскому экспорту.