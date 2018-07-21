В Італії розкритикували голову МВС, який заявив про "право РФ" на анексію Криму

За словами Фассіно, Салівіні змушує Італію сваритися з Україною

Член дирекції Демократичної партії, яка виступає в опозиції до популістського уряду Італії, П'єро Фассіно розкритикував очільника італійського МВС Маттео Сальвіні за його скандальні заяви щодо "законності" анексії Криму та про Революцію гідності. Про це повідомляє ресурс Diario del Web.

За словами Фассіно, міністр МВС змушує країну сваритися з Україною.

"Тепер черга дійшла до України. Не вдовольнившись сваркою з половиною Європи, невгамовний Сальвіні змушує нас сваритись з Україною. Комусь слід нагадати йому, що "багато ворогів та багато честі" привели Італію до катастрофи", - підкреслив політик.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Сальвіні заявив, що РФ нібито мала право анексувати Крим на підставі "референдуму". До речі, у ході саміту у Гельсінкі президент Росії Володимир Путін визнав, що референдум провела саме російська сторона.

Додамо, що міністр МВС Італії виступає за зняття санкцій проти Росії, які, на його думку, є неефективними і тільки завдають шкоди італійському експорту.