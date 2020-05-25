В Италии работают над двумя датами начала матчей чемпионата

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, как обстоят дела с возобновлением сезона Серии А. Первые матчи чемпионата планирую провести либо 13 июня, либо 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia.

Федерация футбола Италии направила в правительственный комитет новый вариант медицинского протокола для проведения матчей. Его должны утвердить 28 мая. В это день должно быть принято окончательное решение по поводу даты рестарта.

"Мы работаем над двумя возможными датами начала игр Серии А - 13 и 20 июня. Протокол для возобновления сезона готов, он очень похож на тот, что мы согласовали для тренировок. В четверг мы решим, когда продолжим", - сказал Спадафора.

Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены кроме чемпионата Беларуси. Сезон в Нидерландах, Франции, Бельгии, Уэльсе и Шотландии был досрочно завершен.

На прошлой неделе возобновилась немецкая Бундеслига. Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне озвучил дату рестарта Ла Лиги, который запланирован на 8 июня.