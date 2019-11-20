В Италии произошли взрывы на фабрике фейерверков, есть жертвы

Фото: место происшествия (twitter.com/Emergenza24)

Нескольких человек считают пропавшими без вести

В Италии произошел взрыв на фабрике феерверков, в результате которого погибли несколько людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.it.

Отмечается, что по меньшей мере три человека погибли и двое пропали без вести после взрыва на фабрике фейерверков возле Мессины. Среди погибших - 71-летняя жена владельца фабрики. Она умерла мгновенно.

Потери могут возрасти, потому что несколько человек пропали без вести. На месте работают спасатели. О причине пожара пока не сообщают.

Esplosione in un deposito di fuochi d'artificio a #BarcellonaPozzoDiGotto in provincia di Messina che ha causato un enorme incendio. Tre i morti, tra cui una donna di 71 anni. Ci sarebbero feriti gravi. Al lavoro sul posto diverse squadre di @emergenzavvf. Aggiornamenti nei #GR pic.twitter.com/6OFDUXxapN — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 20, 2019

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 ноября, в Бангладеш произошел взрыв газопровода, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек.

РБК-Украина писало, что в городе Пардубице в Чехии на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Возгорание произошло в пороховом корпусе.