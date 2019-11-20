ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии произошли взрывы на фабрике фейерверков, есть жертвы

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 19:53
В Италии произошли взрывы на фабрике фейерверков, есть жертвы
Фото: место происшествия (twitter.com/Emergenza24)

Нескольких человек считают пропавшими без вести

В Италии произошел взрыв на фабрике феерверков, в результате которого погибли несколько людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.it.

Отмечается, что по меньшей мере три человека погибли и двое пропали без вести после взрыва на фабрике фейерверков возле Мессины. Среди погибших - 71-летняя жена владельца фабрики. Она умерла мгновенно.

Потери могут возрасти, потому что несколько человек пропали без вести. На месте работают спасатели. О причине пожара пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 ноября, в Бангладеш произошел взрыв газопровода, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек.

РБК-Украина писало, что в городе Пардубице в Чехии на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Возгорание произошло в пороховом корпусе.

В Днепре от взрыва гранаты погиб человек В полиции сообщили подробности взрыва в общежитии в Киеве
Новости Украины ИталияВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь