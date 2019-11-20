В Італії сталися вибухи на фабриці феєрверків, є жертви

Фото: місце події (twitter.com/Emergenza24)

Кількох людей вважають зниклими безвісти

В Італії стався вибух на фабриці феєрверків, в результаті якого загинули кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.it.

Наголошується, що, щонайменше три людини загинули і двоє зникли без вісті після вибуху на фабриці феєрверків біля Мессіни. Серед загиблих - 71-річна дружина власника фабрики. Вона померла миттєво.

Втрати можуть зрости, бо кілька людей зникли безвісти. На місці працюють рятувальники. Про причини пожежі поки не повідомляють.

Esplosione in un deposito di fuochi d'artificio a #BarcellonaPozzoDiGotto in provincia di Messina che ha causato un enorme incendio. I Tre morti, tra cui una donna di 71 anni. Ci sarebbero feriti gravi. Al lavoro sul posto diverse squadre di @emergenzavvf. Aggiornamenti nei #GR pic.twitter.com/6OFDUXxapN — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 20, 2019

Раніше повідомлялося, що в неділю, 17 листопада, в Бангладеш стався вибух газопроводу, в результаті чого загинули щонайменше 7 людей.

РБК-Україна писало, що в місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини. Займання сталося в пороховому корпусі.