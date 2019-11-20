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В Італії сталися вибухи на фабриці феєрверків, є жертви

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 19:53
В Італії сталися вибухи на фабриці феєрверків, є жертви
Фото: місце події (twitter.com/Emergenza24)

Кількох людей вважають зниклими безвісти

В Італії стався вибух на фабриці феєрверків, в результаті якого загинули кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.it.

Наголошується, що, щонайменше три людини загинули і двоє зникли без вісті після вибуху на фабриці феєрверків біля Мессіни. Серед загиблих - 71-річна дружина власника фабрики. Вона померла миттєво.

Втрати можуть зрости, бо кілька людей зникли безвісти. На місці працюють рятувальники. Про причини пожежі поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 17 листопада, в Бангладеш стався вибух газопроводу, в результаті чого загинули щонайменше 7 людей.

РБК-Україна писало, що в місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини. Займання сталося в пороховому корпусі.

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