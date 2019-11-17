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В Бангладеш произошел взрыв газопровода, есть погибшие

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 10:26
В Бангладеш произошел взрыв газопровода, есть погибшие
Фото: на месте взрыва (twitter.com)

Жертвами взрыва стали 7 человек

В воскресенье, 17 ноября, в Бангладеш произошел взрыв газопровода, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, взрыв газопровода произошел в пятиэтажном доме в городе Читтагонг. Взрыв вызвал обрушение одной из стен дома.

По данным представителей полиции, в результате взрыва погибли по меньшей мере 7 человек, еще 8 человек пострадали. Все пострадавшие были госпитализированы. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв газа в частном доме в селе Лишня. В результате взрыва пострадал один человек. Также взрыв вызвал обвал части конструкции дома.

Также РБК-Украина писало, что 28 октября в городе Приволье Луганской области произошел взрыв в пятиэтажном доме. В результате инцидента пострадал мужчина, который проводил ремонтные работы газовой печи в своей квартире.

В тот же день в Киеве в Гидропарке горело кафе. При пожаре взорвался один из газовых баллонов в здании. В результате пожара никто не пострадал.

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