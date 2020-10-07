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В Италии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Италии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Оно будет действовать до 31 января 2021 года.

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Об этом сообщает издание ANSA.

Остаются обязательными меры

Италия была одной из первых европейский стран, в которую проник коронавирус. Поэтому уже в конце января в Италии объявили о чрезвычайном положении из-за пандемии. Таким образом, режим ЧП в стране будет действовать год.

Напомним, в Италии увеличили максимальный штраф за нарушение масочного режима в общественных местах.

Кроме того, в Риме ввели обязательный масочный режим.

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