В Італії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус. Воно буде діяти до 31 січня 2021 року.

Про це повідомляє видання ANSA.

Залишаються обов'язковими заходи

Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус. Тому вже наприкінці січня в Італії оголосили надзвичайний стан через пандемію. Таким чином, режим НЧ в країні буде діяти рік.

Нагадаємо, в Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму в громадських місцях.

Крім того, у Римі ввели обов'язковий масковий режим.