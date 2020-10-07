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В Італії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус. Воно буде діяти до 31 січня 2021 року.

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Про це повідомляє видання ANSA.

Залишаються обов'язковими заходи

Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус. Тому вже наприкінці січня в Італії оголосили надзвичайний стан через пандемію. Таким чином, режим НЧ в країні буде діяти рік.

Нагадаємо, в Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму в громадських місцях.

Крім того, у Римі ввели обов'язковий масковий режим.

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