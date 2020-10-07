В Италии подняли штраф за нарушение масочного режима

Фото: карантин (freepik)

В Италии увеличили максимальный штраф за нарушение масочного режима в общественных местах до 1000 евро. По новым правилам, ношение маски в Италии станет обязательным каждый раз при выходе из дома, в любое время дня и во всех частях страны.

Об этом сообщает The Local.

Итальянские власти подняли штраф за отказ носить маску до 400-1000 евро. Компании, которые не соблюдают правила в своих помещениях, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро. Более того, их могут закрыть на месяц.

Не штрафуют за прогулку по сельской местности со своим супругом или соседом по дому без маски. Также освобождены от ношения маски дети до шести лет и люди с особыми ограниченными возможностями.

Разрешено снимать маску при употреблении пищи в ресторанах и кафе, которые должны держать клиентов на расстоянии не меньше метра.

Напомним, в итальянском Риме ввели обязательный масочный режим.

Отметим, что власти Италии рассматривают возможность продлить введенное чрезвычайное положение до 31 января.

Кроме того, правительство Чехии приняло возвращение режима чрезвычайного положения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.