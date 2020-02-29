ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек

Новости » Общество     29.02.2020 - 22:40
В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Болезнь подтвердили у 1049 человек

В Италии количество зараженных новым типом коронавируса возросло до 1049 человек, 29 из них умерли. Об этом сообщает ANSA.

Издание пишет, что в данный момент коронавирусом заболели 1049 человек. 29 человек погибли в результате болезни и 50 выздоровели.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране.

В Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса В Сингапуре возросло количество инфицированных коронавирусом
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь