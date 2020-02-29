В Италии коронавирусом заболели больше тысячи человек

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Болезнь подтвердили у 1049 человек

В Италии количество зараженных новым типом коронавируса возросло до 1049 человек, 29 из них умерли. Об этом сообщает ANSA.

Издание пишет, что в данный момент коронавирусом заболели 1049 человек. 29 человек погибли в результате болезни и 50 выздоровели.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране.

В Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.