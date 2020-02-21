В Италии подтвердили новый случай коронавируса

В итальянском регионе Ломбардия сегодня, 21 февраля, подтвердили заражение новым видом коронавируса в 38-летнего мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным местных властей, итальянец посещал больницу в северном городе Кодоньо. Сейчас медицинские тесты еще продолжаются, однако тест на наличие коронавируса в организме был положительным.

Отмечается, что это уже четвертый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Италии. Накануне опасную болезнь обнаружили у двух китайских туристов и еще одного итальянца.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. На борту охваченного коронавирусом лайнера, стоящего в порту Йокогама, находятся 35 итальянцев.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии объявило чрезвычайное положение из-за подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом в Риме. Италия отменила все авиарейсы с китайскими городами, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Кроме того, количество летальных случаев от заболевания коронавирусом по состоянию на утро 21 февраля составляет 2247 человек. Количество зараженных в мире достигло 76 498.