В Китае определили сроки испытания вакцины от коронавируса на людях

Иллюстративное фото (flickr.com)

Сейчас некоторые вакцины уже начали тестировать на животных

Заместитель председателя Национального комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь рассказал, когда могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

По словам Исиня, клинические испытания вакцины на людях могут начаться уже через несколько месяцев.

"Предполагается, что при условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май этого года", - рассказал он.

Кроме того, руководитель биологического центра Нацкомитета здравоохранения Китая Чжан Синьминь заявил, что сейчас часть вакцин против нового коронавируса проходит испытания на животных.

Также китайские специалисты изучают возможность использования препаратов со стволовыми клетками и лекарствами, которые применяются при синдроме системного воспалительного ответа.

Напомним, ранее сообщалось, что количество летальных случаев от заболевания коронавирусом выросло до 2247 человек. По состоянию на утро 21 февраля количество зараженных в мире достигла 76 498. Преодолели опасную болезнь 18 442 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Иране зафиксировали первые случаи заболевания новым видом коронавируса. Однако через несколько дней стало известно, что двое иранцев, у которых обнаружили опасную болезнь, умерли.