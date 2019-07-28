В Италии около 130 мигрантам несколько дней запрещают сходить на берег

В Средиземном море большинству из 135 оставшихся мигрантов итальянские власти уже несколько дней не позволяют сходить на берег. С корабля людей должны выпустить только тогда, когда другие страны ЕС согласятся их принять, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что спасенных на днях в Средиземном море 135 мигрантов продолжают удерживать на корабле итальянской береговой охраны. Как заявил в воскресенье, 28 июля, министр транспорта Италии Данило Тонинелли, судну Gregoretti позволили прошлой ночью пришвартоваться в порту сицилийского города Аугуста.

При этом, по данным итальянского министерства внутренних дел, корабль смогут оставить беременная женщина вместе со своим мужем и двумя детьми. Остальных мигрантов итальянское правительство планирует выпустить на берег только тогда, когда выяснится ситуация с их распределением между странами Евросоюза. К этому процессу была привлечена Еврокомиссия.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, согласно которому судам и организациям, спасающим мигрантов в Средиземном море, может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды.

Добавим, власти Италии закрыли крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия.

РБК-Украина писало, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что Италии следует впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Однако в ответ глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался открывать гавани страны для приема судов.