В Італії близько 130 мігрантам кілька днів забороняють сходити на берег

В Середземному морі більшості з 135 мігрантів італійська влада вже кілька днів не дозволяють сходити на берег. З корабля людей повинні випустити тільки тоді, коли інші країни ЄС погодиться їх прийняти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що врятованих днями в Середземному морі 135 мігрантів продовжують утримувати на кораблі італійської берегової охорони. Як заявив у неділю, 28 липня, міністр транспорту Італії Даніло Тонинеллі, судну Gregoretti дозволили минулої ночі пришвартуватися в порту сицилійського міста Аугуста.

При цьому, за даними італійського міністерства внутрішніх справ, корабель зможуть залишити вагітна жінка разом зі своїм чоловіком і двома дітьми. Інших мігрантів італійський уряд планує випустити на берег тільки тоді, коли з'ясується ситуація з їх розподілом між країнами Євросоюзу. До цього процесу була залучена Єврокомісія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нижня палата італійського парламенту схвалила законопроект, згідно з яким судам і організаціям, що рятує мігрантів у Середземному морі, може загрожувати штраф до одного мільйона євро у тому випадку, якщо вони без дозволу влади увійдуть в італійські територіальні води.

Додамо, влада Італії закрили найбільший в Європі табір для біженців, розташований в маленькому містечку Мінея на острові Сицилія.

РБК-Україна писало, що глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що Італії слід впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі. Однак у відповідь глава МВС Італії Маттео Сальвини відмовився відкривати гавані країни для прийому суден.