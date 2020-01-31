В Италии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Италии объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за подтверждения первых случаев заболевания новым видом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на breakingthenews.

Так, итальянское правительство, после того как в Риме подтвердили первые два случая заболевания китайским коронавирусом, решило объявить чрезвычайную ситуацию в Италии.

Кроме того, Италия отменила все авиарейсы с китайскими городами, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии зафиксировали 2 случая заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. Инфицирование коронавирусом обнаружили у китайских туристов, которые прилетели в Рим.

Также РБК-Украина писало, что в Британии зафиксировали первые случаи заболевания новым видом китайского коронавирус. Заболевание подтвердили у двух членов одной семьи. Сейчас инфицированные получают специализированную помощь. В то же время в Германии подтвердили пятый случай заболевания коронавирусом. Больной контактировал с зараженным коронавирусом человеком.

Кроме того, число зараженных новым видом коронавирус приближается к 10 тысяч. По состоянию на 31 января коронавирусом заболели 9,5 тысячи человек. Только за последние сутки были подтверждены 1 982 случаи заражения новым вирусом.