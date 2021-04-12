В Италии назвали условия открытия границ для туристов летом

По его словам, ко второму июня Италия успеет подготовиться к приему иностранных туристов и будет соблюдать все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

На данный момент итальянское правительство рассматривает три основных условия для приема граждан других стран. Так, туристам необходимо либо пройти полный курс COVID-вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат, либо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Третий вариант предполагает обязательную массовую вакцинацию жителей популярных туристических направлений Италии.

По словам министра, в апреле Италия приступает к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто.