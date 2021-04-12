В Италии назвали условия открытия границ для туристов летом

Италия готовится к открытию своих границ для иностранных туристов с 2 июня. Однако страна готова принять туристов летом при соблюдении одного из трех условий.
Об этом заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья в интервью изданию La Stampa.
По его словам, ко второму июня Италия успеет подготовиться к приему иностранных туристов и будет соблюдать все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.
На данный момент итальянское правительство рассматривает три основных условия для приема граждан других стран. Так, туристам необходимо либо пройти полный курс COVID-вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат, либо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
Третий вариант предполагает обязательную массовую вакцинацию жителей популярных туристических направлений Италии.
По словам министра, в апреле Италия приступает к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто.
Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.