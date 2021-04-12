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В Італії назвали умови відкриття кордонів для туристів влітку

Автор: РБК-Україна

Італія готується до відкриття своїх кордонів для іноземних туристів з 2 червня. Однак країна готова прийняти туристів влітку при дотриманні однієї з трьох умов.

Про це заявив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья в інтерв'ю виданню La Stampa.

За його словами, до другого червня Італія встигне підготуватися до прийому іноземних туристів і буде виконувати всі необхідні заходи, щоб уникнути погіршення епідеміологічної ситуації через коронавірус.

На даний момент італійський уряд розглядає три основних умови для прийому громадян інших країн. Так, туристам необхідно або пройти повний курс COVID-вакцинації та мати при собі відповідний сертифікат, або пред'явити негативний результат тесту на коронавірус.

Третій варіант передбачає обов'язкову масову вакцинацію жителів популярних туристичних напрямків Італії.

За словами міністра, у квітні Італія приступає до вакцинації населення Капрі, Искьи і Прочиди, а також узбережжя Сорренто.

Нагадаємо, в половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня ввели нові карантинні обмеження, які будуть діяти до 6 квітня. Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде введений загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

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