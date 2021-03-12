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В Италии планируют ввести жесткий локдаун по всей стране на Пасху

Новина українською → Италия, Пятница 12 марта 2021 15:06
В Италии планируют ввести жесткий локдаун по всей стране на Пасху Фото: Пустая улица Неаполя (Ciro de Luca, REUTERS)
Автор: Андрей Василюк

Италия намерена ввести очередной общенациональный локдаун на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля. В стране наблюдается рост количества случаев коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект правительственного указа.

С 3 по 5 апреля магазины, которые не имеют первоочередного значения, будут закрыты, а людям будет разрешено покидать свои дома только для выхода на работу, в случае необходимости для здоровья и в случае чрезвычайных ситуаций.

Также предполагается, что новый указ, в отличие от прошлого года, будет предусматривать разрешение на ограниченное посещение друзей и родственников в течение Пасхального праздника - например, чтобы увидеть пожилых родителей. Документ должен быть подписан позже сегодня.

При этом ряд регионов, включая финансовый центр Ломбардию, с понедельника будет полностью закрыта из-за недавнего скачка количества случаев коронавируса и госпитализаций.

Источник издания в Ватикане сообщил, что Папа Франциск проведет Пасхальное богослужение на два часа раньше, чтобы люди могли вернуться домой вовремя до 22:00. При этом месса будет с ограниченным количеством участников.

Наряду с общегосударственными мерами, Италия разграничивает 20 регионов по четырехуровневой цветной системе, согласно уровню заражения. Разделение на белую, желтую, оранжевую и красную зоны пересматривается еженедельно.

Италия сообщила о более 100 тысяч смертей от коронавируса за все время пандемии. Она является седьмой по количеству жертв в мире.

Ранее сообщалось, что выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень из-за пандемии коронавируса.

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